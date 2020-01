TORINO – Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di TMW circa il mercato delle big della Serie A, menzionando anche la situazione della Juventus: “La Juve spende una cifra importantissima per avere un giocatore l’anno prossimo. Significa che non ha bisogno di fare mercato ora e ha una squadra super. Le cose importanti come ha detto Marotta si fanno gli ultimi giorni, mi aspetto che ci sia qualche colpo proprio dai nerazzurri”.