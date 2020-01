Rummenigge: “Non credo che Agnelli si stia annoiando, la Juve ha vinto 8 campionati di fila”

TORINO – Il dirigente del Bayern Monaco Rummenigge, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato della Juventus e del suo presidente Andrea Agnelli.

“Si sta annoiando? Non credo che Agnelli si sti annoiando, la sua Juventus ha vinto otto campionati di fila, uno in più del Bayern! Assolutamente no. Agnelli è un grande uomo d’affari… Semplicemente, segue con interesse gli sviluppi economici avvenuti dalla sentenza Bosman in poi. Con pesanti commissioni e ingaggi che diventano ogni anno più alti, perché questa è la tendenza”.