TORINO – Come dichiarato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, Daniele Rugani sarà titolare contro la Spal. L’edizione odierna del Corriere della Sera, ha evidenziato come il difensore italiano sia ormai vicino alla cessione: nella prossima stagione sarà chiuso da de Ligt, Chiellini (che rinnoverà per un altro anno), Demiral, Bonucci e dal ritorno di Romero ora in prestito secco al Genoa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<