Rugani: “Sentiamo l’emozione per il finale di stagione. Voglio dare il mio contributo”

TORINO – Il difensore della Juve Daniele Rugani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato sia degli obiettivi stagionali sia della gara contro la Spal.

SUL FINALE DI STAGIONE – “Tutta la squadra comincia a sentire l’emozione e il brivido della fase finale, della fase in cui si decideranno tante cose. Siamo entusiasti e carichi per questa fase che sta arrivando”.

SU DI LUI – “Qualunque giocatore spererebbe di giocare un po’ di più. È innegabile. Ma io cerco di fare del mio meglio e cerco di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me e quando il mister mi manda in campo. Perché comunque sia voglio dare il mio contributo alla squadra, entriamo in un momento molto importante e spero di farlo da qui alla fine”.

SULLA SPAL – “La Spal? Sicuramente è una partita importante ed è una partita difficile perché negli ultimi due anni è sempre stata una trasferta complicata a Ferrara. Però noi abbiamo bisogno di punti. Sono tutte partite troppo importanti che valgono appunto tre punti come ogni altra partita. Per noi sarà fondamentale portarla a casa”.