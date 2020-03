TORINO – Il giocatore della Juventus Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A a contrarre il COVID-19.

Il giocatore è risultato positivo al test per il Coronavirus e per questo Juventus è Inter sono in quarantena. Sembra però che il virus si sia manifestato dopo la partita nel difensore, dal momento che è emerso che prima del match di San Siro tutti i giocatori erano stati testardi risultando negativi.

