Rugani cerca spazio

TORINO – Nella giornata di oggi si chiuderà il calciomercato, con la Juventus che a meno di sorprese non interverrà in entrata.

Il difensore bianconero Daniele Rugani, che era indiziato come partente, dopo l’infortunio di Merih Demiral ha ritrovato posto in squadra, e ora sarà a disposizione di Maurizio Sarri per giocarsi le sue carte in questa seconda parte di stagione. Ma attenzione perché poco fa è arrivata un’altra pesante novità di mercato in casa bianconera. Notizia totalmente a sorpresa: dopo l’addio di Emre Can, altra possibile cessione immediata last minute! >>>VAI ALLA NOTIZIA