Roy Keane: “Pogba buon giocatore ma si porta dietro troppi problemi”

TORINO – L’ex giocatore del Manchester United Roy Keane ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport UK.

Queste le sue parole sul caso Pogba e sul futuro del francese: “L’entourage di Pogba fa casino da un po’ di mesi e io lo venderei in estate. È un buon giocatore ma si porta appresso troppi problemi, tra lui e il suo procuratore. Se non è la situazione giusta, se il procuratore ti prende in giro, lascia andare il giocatore. Non credo che Pogba voglia rimanere a Manchester, quindi stringetegli la mano e arrivederci.”

