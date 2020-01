Rossi: “Juve più fragile ma vincente. Qualche miglioramento nel gioco ci sarà”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, Paolo Rossi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Se pensiamo che Sarri possa riproporre quanto fatto a Napoli non ci credo. E non sarà possibile: gli uomini sono diversi e c’è meno disponibilità nel mettersi in una certa condizione. Ha grandi campioni e in qualche modo la vince la partita. Sarri è stato chiamato per migliorare il gioco, ma per ora ancora non c’è. E’ diventata più fragile, anche con la Roma ha rischiato tantissimo. Ma le partite le vince, quindi quando lo fai, hai sempre ragione. Miglioramenti? Mi metto nei panni dell’allenatore, che deve portare a casa il risultato. E’ vero che siamo abituati a un Sarri con un certo tipo di mentalità offensiva, per ora non ha avuto ancora tempo per farla esprimere così. Il gioco verrà, piano piano. Qualche miglioramento nel tempo ci sarà”.