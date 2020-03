Rooney: “In Inghilterra calciatori trattati come cavie”

TORINO – L’ex attaccante del Manchester United ora al Derby County Wayne Rooney, ha parlato intervistato dai microfoni del Times.

“Per i giocatori, per gli staff e per le loro famiglie è stata una settimana preoccupante: abbiamo avvertito una mancanza di leadership nel governo, nella FA e nella Premier League. Dopo l’incontro di emergenza è stata finalmente presa la decisione giusta di bloccare i campionati: fino ad allora sembrava quasi che i calciatori fossero trattati come cavie. Gli altri sport stavano tutti chiudendo, mentre a noi veniva chiesto di andare avanti”.

