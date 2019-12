‘RonAlto’, CR7 reagisce così alla crisi

TORINO – Cristiano Ronaldo aveva attraversato un momento difficile, condizionato da un problema al ginocchio. Le prestazioni del portoghese non erano state all’altezza delle aspettative, scatenando migliaia di voci sul futuro e sulle sue reali condizioni. Voci spazzate via, con un volo da NBA che ha spinto la Gazzetta dello Sport a dedicargli un gran titolo in prima pagina. “RonAlto, anatomia di un campione. Sembrava in crisi, ne è uscito così: da Sarri alla rabbia per il pallone d’oro perso. E domenica in Arabia punta alla Supercoppa”.