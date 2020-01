TORINO – Il calciatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram dopo la vittoria contro il Parma.

Il numero 7 bianconero è stato protagonista di una grande partita, che ha visto la Juventus, meno brillante rispetto alle ultime uscite, essere presa per mano dal portoghese e trascinata alla vittoria: “Happy to score again today! 3 important points!” ha scritto Ronaldo su Instagram, per festeggiare la vittoria contro i crociati.