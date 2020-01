Ronaldo stacca Messi e punta Trezeguet

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera per 2-1 contro il Napoli, disputando una partita molto sottotono, illuminata dalla rete di Cristiano Ronaldo.

Con il gol di ieri sera il portoghese è andato a segno per l’ottava volta di fila, facendo segnare un nuovo record: CR7 è infatti la quarta volta che va a segno per 8 partite, e ha staccato così Leo Messi in questa classifica, con l’argentino fermo a 3. Ronaldo ora punta Trezeguet, recordman bianconero con 9 gare di fila in rete, e Batistuta e Quagliarella, detentori de record della Serie A con 11 partite di fila in rete.