Ronaldo si allena con Djokovic e gli insegna a saltare

TORINO – Dopo aver festeggiato il Natale e aver smaltito la delusione per la sconfitta in Supercoppa, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in vista della ripresa con la Juventus programmata per il 30 dicembre.

Il portoghese ha infatti postato un video dall'interno di una palestra, nel quale si mostra insieme al tennista Novak Djokovic: nel video I due si allenano insieme, con Ronaldo che prova ad insegnare a Nole a saltare per colpire di testa: "Insegnando a Djokovic a saltare! È stato un piacere vederti e allenarmi con te!"