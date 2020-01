TORINO – Oggi pomeriggio la Juventus sfiderà il Cagliari tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, con Cristiano Ronaldo alla ricerca di un nuovo primato.

Oltre a voler continuare la striscia che lo vede segnare da 5 partite consecutive, il Cagliari è l’unica squadra italiana a cui Cristiano Ronaldo, con le maglie vestite nella sua carriera, non ha ancora segnato, visto l’assenza in una delle due gare dello scorso anno, e un solo assist fornito in quella di andata.