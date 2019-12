TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera per 1-2 in casa della Sampdoria, nella partita precedente alla Supercoppa in programma domenica contro la Lazio.

A segno ieri, Dybala e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che è andato a colpire di testa e insaccare un pallone altissimo: con lo stacco Ronaldo ha impattato il pallone a 2,56 metri di altezza, saltando per ben 71 centimetri, numeri paragonabili a quelli dei cestisti di NBA.