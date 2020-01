Ronaldo: “Ritorniamo al nostro posto. In cima al tavolo”

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha espugnato l’Olimpico per 1-2 ai danni della Roma, al termine di una vittoria sofferta. I bianconeri partono fortissimo e dopo appena 9 minuti di gioco si trovano gia in vantaggio per 2 reti a 0, grazie ai sigilli di Demiral prima e del solito Cristiano Ronaldo poi che, trova la rete per la sesta volta consecutiva. Proprio il fenomeno di Funchal, ha poi manifestato tutta la sua gioia per il gol e per il primato in classifica, attraverso il suo account Instagram, dove ha postato alcune foto della gara di ieri sera, con la seguente citazione che sa di sfida alle rivali per lo scudetto: “Vittoria importante oggi! Ottimo lavoro di squadra e ritorno al nostro posto. In cima al tavolo”.