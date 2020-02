TORINO – Con la doppietta messa a segno contro la Fiorentina l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha raggiunto il record di David Trezeguet.

Il numero 7 bianconero ha raggiunto il francese per gol segnati in partite consecutive, 9, e ora punta al record della Serie A detenuto in coabitazione da Batistuta e Quagliarella: i due sono andati a segno in 11 partite di fila, con Ronaldo che punta a superare anche questo record.