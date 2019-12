Ronaldo: “Quando smetterò con il calcio vorrei riprendere gli studi e recitare in un film”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato intervistato alla Dubai Sports Conference del suo futuro.

“Non ho mai avuto una brutta stagione nella mia vita, poiché sono sempre pronto ad affrontare le sfide. Gioco sempre con l’intenzione di vincere. Nel momento in cui il mio corpo non risponderà più nel modo giusto sul campo, allora sarà il momento per me di smettere. Molti anni fa l’età ideale per smettere di giocare era 30 o 32 anni, adesso vedi ancora giocare le persone di 40 anni. Quando smetterò con il calcio, vorrei riprendere gli studi. Punto molto a studiare, ad acculturarmi, perché purtroppo gli studi che ho fatto non riescono a rispondere a tutte le domande che ho in testa. Una cosa che mi affascina è anche quella di voler provare a recitare in un film.”