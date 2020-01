Ronaldo pronto per il Cagliari: “Nuovo anno, stesse motivazioni”

TORINO – Lunedì la Juventus tornerà in campo all’Allianz Stadium contro il Cagliari per la partita valevole per la 18esima giornata della Serie A.

I bianconeri, reduci dalla sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, cercheranno di ricominciare il nuovo anno con una vittoria, e l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo ha già messo l’obiettivo nel mirino: il portoghese ha infatti postato una foto su Instagram che lo ritrae durante l’allenamento con scritto: “Nuovo anno, stesse motivazioni”. Il Cagliari è avvisato.