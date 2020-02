TORINO – La Juventus ha perso ieri sera per 2-1 contro il Verona nell’anticipo della Serie A.

A segno per i bianconeri in quella che è stata la seconda sconfitta consecutiva in trasferta è andato Cristiano Ronaldo, a segno per la decima partita di fila: mai nessuno nella storia bianconera aveva segnato per 10 partite di fila, con il portoghese che ora punta al record di Batistuta e Quagliarella di 11 gare di fila a rete.