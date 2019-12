TORINO – È tempo di vacanze per i bianconeri, ma ce n’è uno che non conosce il significato di questa parola. Cristiano Ronaldo ha approfittato del giorno di Santo Stefano per allenarsi in piscina e non interrompere il suo programma di allenamento. Molti dei suoi compagni sono in vacanza, ma l’instancabile campione portoghese, che sta continuando a chiedere qualcosa di straordinario al suo corpo, non sembra volersi fermare mai.