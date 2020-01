Ronaldo mette a segno la sua 36esima tripletta: nessuno come lui dal 2008

Con quella di oggi, Cristiano Ronaldo ha messo a segno la sua 36esima tripletta nei campionati europei: dal 2008 nessuno ha fatto bene come il portoghese. Il dato lo riporta Opta sul proprio account ufficiale Twitter: “36 – Cristiano Ronaldo ha appena segnato la sua tripletta numero 36 nelle leghe europee nella vittoria per 4-0 sul Cagliari. Nessun giocatore ne ha tante da gennaio 2008 tra i primi cinque campionati europei. Superstar”. Ma attenzione perché, proprio pochissimi minuti fa, è arrivato un importante annuncio di mercato da Sky Sport: Sarri ha preso una pesante decisione, Gianluca Di Marzio conferma tutto in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA

36 – Cristiano Ronaldo has just scored his 36th league hat-trick in @juventusfc's 4-0 win over Cagliari. No player has as many since January 2008 in the top five European leagues. Superstar. pic.twitter.com/MydNOLzHe8

— OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2020