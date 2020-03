TORINO – Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, tutta la Juventus si è messa in quarantena volontaria.

Cristiano Ronaldo sta passando il periodo di isolamento a Madeira, dove era volato dopo Juventus-Inter per assistere alla madre, in ospedale dopo l’ictus che l’ha colpita. Il portoghese è stato fotografato sul balcone insieme a Georgina, cappello in testa e sguardo corrucciato.