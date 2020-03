TORINO – Il giornalista spagnolo e amico di Cristiano Ronaldo Edu Aguirre ha parlato del portoghese a El Chiringuito TV.

“So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno.”

