Ronaldo eguaglia il record dei tempi del Manchester United

TORINO – Cristiano Ronaldo è ormai diventato un sinonimo della parola record. I numeri del portoghese appaiono, in alcuni casi, privi di senso, irraggiungibili per un buon 99% dei calciatori di tutto il mondo. Ma nonostante questo il portoghese continua a superarsi. Con le ultime sei partite giocate in cui è andato in goal, CR7 ha eguagliato il record dei tempi del Manchester United. Al Real Madrid il portoghese era riuscito a segnare in undici incontri consecutivi, e chissà che non possa avvicinarvisi già domenica contro il Parma.