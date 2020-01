Ronaldo: “E’ una sensazione incredibile iniziare l’anno con una tripletta”

TORINO – Il 2020 per la Juventus e soprattutto per Cristiano Ronaldo è iniziato con il botto. Nella sfida di ieri contro il Cagliari infatti, i bianconeri hanno asfaltato il Cagliari per 4-0, grazie alla prima tripletta in Serie A, proprio dell’alieno di Funchal che, si è portato a casa pallone e risultato. E’ stato lo stesso CR7 al termine del match a manifestare tutto il suo entusiasmo e per farlo ha scelto la via dei social dove, attraverso il suo account Instagram ha postato diverse foto in sequenza che, lo ritraggono nella sua classica esultanza. Sotto al post, il seguente messaggio: “Incredibile sensazione di iniziare il 2020 con una tripletta e una vittoria. Fino alla fine e forza Juve”.