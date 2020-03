Ronaldo: “E’ importante che tutti seguano i consigli dell’OMS. Proteggere la vita umana deve venire prima di ogni altro interesse”

TORINO – Il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo, ha postato un messaggio sul suo account Instagram, dove ha parlato del drammatico momento che sta attraversando l’intero continente.

“Il mondo sta attraversando un momento davvero difficile, che richede la massima cura e la massima attenzione da parte di tutti noi. Oggi non parlo come calciatore, ma come figlio, padre, essere umano preoccupato per gli ultimi sviluppi di una situazione che riguarda tutto il mondo. È importante che tutti seguano i consigli dell’OMS e dei governi su come gestire questa emergenza. Proteggere la vita umana deve venire prima di ogni altro interesse. Voglio mandare i miei pensieri a tutti coloro che hanno perso qualcuno, la mia solidarietà a quelli che stanno combattendo contro questo virus, come il mio compagno Daniele Rugani, e il mio sostegno ai meravigliosi professionisti della salute che stanno mettendo a rischio le loro vite per salvarne delle altre”.