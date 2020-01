TORINO – Dopo essere rimasto fuori dall’undici iniziale del TOTY, Cristiano Ronaldo è rientrato nella squadra come dodicesimo.

La community di FUT infatti ha votato l’attaccante della Juventus come 12esimo componente della Team of the year, includendolo nella formazione ideale dello scorso anno. Per CR7 carta con overall 99, pari a quelle di Lionel Messi e Virgil Van Dijk, inseriti anche loro nel TOTY.