Ronaldo: “Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera contro l’Hellas Verona nell’anticipo del sabato della Serie A.

I bianconeri, in vantaggio con Cristiano Ronaldo in gol per la decima partita di fila, si sono fatti raggiungere da Borini prima, poi da Pazzini su calcio di rigore. Dopo la sconfitta il portoghese ha voluto compattare l’ambiente, postando sul suo profilo Instagram: “Non il risultato che speravamo ma dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi”.