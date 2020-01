Ronaldo da record: in gol in 20 competizioni diverse

TORINO – Con la vittoria di ieri sera la Juventus si è assicurata il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

Nella vittoria per 3-1 contro la Roma, le marcature sono state aperte da Cristiano Ronaldo, che ha così messo la sua firma su di un altro record. Il portoghese è infatti andato a segno in 20 competizioni diverse: Europeo, Mondiale, Liga, Premier League, Serie A, Copa del Rey, Champions League, Qualificazioni Mondiali, Qualificazioni Europei, Liga NOS, Coppa del Mondo per Club, Confederations Cup, Nations League, Supercoppa UEFA, Supercopa Spagnola, Supercoppa Italiana, Taça de Portugal, FA Cup, EFL Cup e Coppa Italia.