Ronaldo contro Ibra, 5 anni fa l’ultimo precedente

TORINO – Una partita nella partita, quella tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Match che stasera si riproporrà in occasione di Milan-Juventus. Il portoghese e lo svedese non si affrontano da oltre 5 anni, quando nel novembre del 2015 il Real Madrid vinse contro il PSG per 1-0 in una gara valida per i gironi di Champions League. Stasera sarà nuovamente CR7 contro Ibra, con entrambi i fenomeni che non sembrano voler cedere all’età: tutti e due sono andati a segno nell’ultimo match e vorranno certamente ripetersi.

