Ronaldo con un completo multicolore su Instagram, i compagni scherzano: “Non credo sia un grande stile”

TORINO – Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha postato una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram indossando un completino multicolore. Questa la sua didascalia: “Inizia il weekend con una buona atmosfera e un bello stile”. Molti compagni ed ex giocatori, però, hanno fatto ironia sui vestiti, come Benatia: “Fratello…grande stile non penso proprio”. Anche Bonucci prende in giro il suo compagno: “Incredibile!!!” seguito da emoji che lasciano intendere il tono scherzoso del difensore.