Ronaldo compra la casa più costosa del Portogallo

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè, non solo per le grandi gesta in campo, ma anche per quanto succede fuori dal rettangolo di gioco.

Stando a quanto riportano in Portogallo infatti, Ronaldo avrebbe comprato la casa più costosa del paese lusitano: si tratterebbe di un appartamento composto da un grande salone, 3 camere da letto, piscina, spa e palestra, sito a Lisbona nel quartiere a 2 passi dal parco Eduardo VII. Ronaldo non ha mai fatto mistero di voler tornare nel suo paese dopo la fine della carriera, e probabilmente ha trovato la casa dove ritirarsi tra qualche anno.