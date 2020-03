Ronaldo, che gesto: trasforma i suoi hotel in ospedali gratuiti per il Coronavirus

TORINO – Un grande gesto, quello che l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha fatto per combattere l’emergenza Coronavirus.

Ad annunciarlo il quotidiano spagnolo Marca: “Tutti gli hotel di proprietà di Cristiano dai prossimi giorni saranno trasformati in ospedali gratuiti per i malati di Coronavirus che hanno bisogno di un letto e di una struttura dove poter essere curati. Ronaldo pagherà di tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità in Portogallo a reggere in questo momento difficile”.

