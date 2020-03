Ronaldo a Torino: pronto per lo sprint finale

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è già tornato a Torino dopo la visita in Portogallo alla madre malata.

Il calciatore si era recato nel suo paese per controllare le condizioni della madre dopo l’ictus subito, e una volta vista la situazione, ha deciso di tornare a Torino, rassicurato dai medici e dalla buona salute della donna. Ronaldo è ora pronto a prendere la Juventus per mano e a guidarla in questo finale di stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<