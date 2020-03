Ronaldo a Perez: “Se fossi ancora al Real avremmo vinto tutto”

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo si è recato la scorsa settimana a Madrid per assistere al Clasico.

La partita è stata vinta per 2-0 dal Real Madrid, con Ronaldo sceso negli spogliatoi durante l’intervallo per caricare la squadra. Il quotidiano spagnolo Diario Gol riporta una battuta detta da Ronaldo al presidente Florentino Perez in quella occasione: “ Se fossi ancora in questo Real, saremmo i grandi candidati a vincere tutto, Liga, Coppa del Re e Champions League”, le presunte parole del portoghese, che avrebbe così ribadito la sua grande influenza sulle sue squadre.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<