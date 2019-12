TORINO – Il calciatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo sembra aver ritrovato una grande forma.

Il portoghese ha ritrovato la via del gol, e nell’ultima partita del 2019 in programma domenica contro la Lazio cercherà di aumentare il suo score.

In caso di gol in finale infatti, Ronaldo arriverebbe a 40 gol nel 2019, in virtù dei 25 segnati con i bianconeri e dei 14 Messi a segno con la Nazionale.