Roma, Zaniolo si allena ancora a parte ma con la Juventus dovrebbe esserci

TORINO – Zaniolo questa mattina si è allenato ancora a parte con la squadra ma contro la Juventus dovrebbe essere in campo regolarmente. L’allarme dato dalla società capitolina nella giornata di ieri è subito rientrato e Zaniolo già da domani dovrebbe rientrare in gruppo. Ancora problemi invece per Mhkitaryan che quasi sicuramente sarà assente. Gioia invece per Cristante, che stamattina è rientrato in gruppo ufficializzando il suo rinnovo di contratto con la Roma fino al 30 giugno 2024.