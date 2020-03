Roma, Pallotta: “Firme di Friedkin rimandate per il Coronavirus? Non ne so nulla”

TORINO – Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato ai microfoni del Messaggero in merito al cambio societario che sembra ormai imminente. Tuttavia negli ultimi giorni ci sono stati strani rallentamenti per il closing che permetterebbe al Friedkin Group di acquisire la squadra giallorossa. Queste le parole del patron americano: “Firme rimandate per il Coronavirus? Non ne so nulla”. Dunque, dovrebbe trattarsi solo di un piccolo intoppo che si risolverà quanto prima.

