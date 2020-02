TORINO – Ieri è iniziata la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A con 3 anticipi.

Il Lecce si è imposto contro la SPAL per 2-1, grazie ad una grande prestazione di Mancosu, con il Genoa che ha vinto 3-0 in casa del Bologna, e l’Atalanta che è salita a più 6 sulla Roma entrando imponendosi per 2-1 contro i giallorossi a Bergamo.

