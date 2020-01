Roma-Juventus, Rabiot ancora titolare

TORINO – Gli infortuni e le squalifiche dei compagni lo stanno aiutando, ma Sarri non ha mai nascosto che Adrien Rabiot avesse bisogno di giocare. L’ex PSG sta guadagnando minuti, e con essi sempre maggior fiducia. Le ultime prestazioni lo hanno visto crescere nella sicurezza e nella qualità del gioco espresso. Questo Rabiot può diventare davvero un valore aggiunto, pur dovendo ancora migliorare per giustificare l’acquisto fatto in estate. Oggi dovrebbe avere una nuova chance da titolare: la prima in un big match di Serie A, che dirà di più sul percorso di Rabiot in bianconero.