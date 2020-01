Roma-Juventus: la lista degli indisponibili giallorossi

TORINO – La lista degli indisponibili giallorossi per Roma-Juventus è lunga. Partiamo da Javier Pastore, che a causa di un edema osseo al bacino non tornerà ad allenarsi prima di fine gennaio. Anche Justin Kluivert sarà fuori per un edema alla coscia che lo tiene fermo da dicembre. Nella sfida contro il Torino la Roma ha perso anche Mkhitaryan che ha accusato una lesione muscolare. Indisponibili anche Santon (lesione muscolare), Antonucci, Zappacosta (per rottura del crociato). In dubbio Cristante (appena recuperato), l’ex Spinazzola e Fazio.