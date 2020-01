Roma-Juve, soffrire meno per vincere ancora

TORINO – Roma-Juventus ha regalato il trentunesimo titolo di campione d’inverno ai bianconeri, ma la partita non è stata dominata come si sarebbe potuto. Il doppio vantaggio rimediato nei primi dieci minuti ha messo la Juve in una condizione favorevole, forse troppo. Invece di aggredire e regalare una vittoria più roboante ai tifosi, i bianconeri si sono crogiolati sullo 0-2, aspettando una Roma ferita ma con la forza per ripartire. La sensazione è che la Juventus ieri sera potesse fare molto di più e lanciare un messaggio ben diverso, mentre la partita di ieri comunica ancora più di qualche incertezza.