Roma-Juve, ottimo arbitraggio di Guida

TORINO – Roma-Juventus non è mai una partita semplice, nemmeno per gli arbitri. Nel dirigere un match di per sé complicato, spesso soggetto a polemiche sugli errori arbitrali, Guida si è comportato più che egregiamente. Praticamente tutte le decisioni del direttore di gara sono apparse pressoché ineccepibili. In una partita decisa da due calci di rigore, non era facile mantenere questo livello di serenità. L’unico dubbio viene sul colore del cartellino alzato per Veretout in occasione del primo calcio di rigore, ma la regola sulle situazioni di quel tipo è cambiata di recente e il giallo è ampiamente giustificabile.