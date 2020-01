Roma-Juve, bianconeri in pressing su Pellegrini

TORINO – Roma-Juventus è andata in scena ieri sera, ma è una partita che potrebbe riproporsi anche sul mercato. Stando a quanto riferito da Ciro Venerato in diretta a La Domenica Sportiva, la Juve sarebbe molto interessata a Lorenzo Pellegrini, prodigio della Roma sbocciato in questo avvio di stagione. I bianconeri vorrebbero approfittare di una clausola rescissoria, ancora leggibile sul contratto del giocatore, valida per tutto il mese di luglio. La Juventus, pagando soltanto trenta milioni di euro, potrebbe portare a casa uno dei talenti più promettenti del panorama italiano.