Riva: “Boniperti mi chiamava ogni anno. Mi piacerebbe una sorpresa a Torino”

TORINO – IL neo presidente onorario del Cagliari ed ex giocatore della squadra sarda Gigi Riva, ha parlato all’Unione Sarda del suo passato e della Juventus.

“Dopo la terza volta che avevo rifiutato il trasferimento alla Juventus loro avevano capito che non mi sarei mosso. Tuttavia mi chiamavano ogni anno. Si, Agnelli, certo. Mi voleva. Ma quello che proprio non mollava mai era Boniperti. Mi chiamava ogni anno. Partiva da lontano col discorso, ma poi arrivava sempre lì, alla Juve. E ogni volta io gli ho risposto cortesemente di no. Per amore di questa terra, come è noto. Poi anche per orgoglio, quando giocavo, ho sempre difeso la mia scelta, ma ovviamente qualche dubbio per la testa ti passava.”

Chiosa sulla partita di domani: “​Mi piacerebbe che ci facessero una bella sorpresa a Torino, con la Juve…”