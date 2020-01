TORINO – Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus.

Il giocatore andrà in scadenza a fine anno, ma il procuratore Mino Raiola avrebbe iniziato a parlare con la dirigenza bianconera per prolungare il contratto per un altro anno: l’accordo con Matuidi scadrebbe quindi nel 2021, per un ultima stagione in bianconero.