TORINO – Il capitano sta tornando. Il contratto di Giorgio Chiellini scadrà nel 2020 ma la Juventus non avrebbe particolari problemi a rinnovarlo. I bianconeri non hanno fretta e aspettano il suo ritorno in campo (previsto tra 2-3 settimane) e poi si parlerà del prolungamento. Il difensore italiano ad agosto compirà 36 anni ma il suo futuro è già scritto: resterà alla Juventus.