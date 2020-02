Rinnovo da top assoluto per Szczesny, ora guadagna più di Alisson

TORINO – Wojciech Szczesny e la Juventus continueranno insieme fino al 2024. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità e la firma sul prolungamento di contratto del portiere polacco. Con questo rinnovo ‘Tek’ si è portato tra i giocatori più pagati della rosa bianconera, che negli ultimi due anni ha alzato sensibilmente le cifre medie degli ingaggi. Szczesny guadagnerà sette milioni a stagione, due in più di Alisson, al momento considerato come uno dei portieri più forti in circolazione.

