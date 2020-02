Riki: “Ronaldo il mio idolo, vederlo un’emozione incredibile”

TORINO – Il giovane cantante Riki, protagonista di Sanremo, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Ronaldo è il mio idolo, lo adoro da quando giocava nello Sporting Lisbona. Non sapevo che ci fosse, appena l’ho visto in prima fila per un attimo non ho pensato più alla canzone, è stata un’emozione incredibile. Per il derby mi auguro che il Milan batta l’Inter per 1-0 con gol di Ibra, ma anche un pareggio andrebbe bene, così la teniamo più lontana.”